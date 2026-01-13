Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле

«Сейчас завершаем строительство огромнейшего объекта. Это областная больница, новый корпус детской областной больницы. Сложный объект, скажу, как есть, были большие проблемы с проектной документацией. Сейчас находится в завершающей стадии, летом ее запускаем. Это очень серьезный объект, новый, крупный, для нашего региона очень важный», — рассказал Евраев на встрече с президентом.