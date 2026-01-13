Ричмонд
Евраев рассказал о завершении строительства областной больницы в Ярославле

Евраев: строительство корпуса детской областной больницы почти завершено.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Строительство нового корпуса детской областной больницы завершается в Ярославле, открытие планируется летом, доложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас завершаем строительство огромнейшего объекта. Это областная больница, новый корпус детской областной больницы. Сложный объект, скажу, как есть, были большие проблемы с проектной документацией. Сейчас находится в завершающей стадии, летом ее запускаем. Это очень серьезный объект, новый, крупный, для нашего региона очень важный», — рассказал Евраев на встрече с президентом.

По словам губернатора, правительство региона договорили с Минздравом РФ о начале строительства новой поликлиники в поселке Красный Бор.

«У нас там большое строительство многоквартирного жилья и не хватает инфраструктуры. Школу мы уже начали там строить, сейчас мы приступаем к строительству поликлиники. Дом культуры уже построили», — сообщил губернатор.