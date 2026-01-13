Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При каком «минусе» отменяют занятия в школах Челябинска — памятка родителям

Родители вправе сами принимать решение, ходить ребенку в школу, детсад или нет.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 69% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: dostup1.ru

Экстренные службы напомнили, при какой температуре воздуха можно не отпускать ребенка в школу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в Челябинской области 14—17 января в большинстве районов ожидается аномально холодная погода: по ночам столбики термометров могут опуститься до 30−36 градусов.

При морозе стоит учитывать сопутствующие факторы: ветер, расстояние до учебного учреждения, переносимость холода.

Пропуск занятий в актированные дни не нужно подтверждать справкой из медицинского учреждения или другим документом, поскольку они уже формально являются уважительной причиной. Однако сообщить в школу о том, что ребенок остался дома, все же нужно, а после — оформить соответствующее заявление.

В Челябинской области официально занятия для учащихся 1−4 классов отменяются при минус 25 с ветром до 5 метров в секунду, при штиле — при минус 25−27.

Школьники по 7 класс включительно остаются дома, если на улице минус 25 градусов и ветер 5 м/c и более, если его скорость меньше, то при 26−27 градусах ниже нуля, без ветра — при 28−29.

Девятиклассники освобождаются от очных уроков при морозе 26−27 градусов при ветре от 5 м/с и более, если его скорость меньше, то при минус 28−29, без ветра — при минус 30.

Информация об отмене занятий в Челябинске и области публикуется на сайте Агентства новостей «Доступ» с 05.30 до 07.30, по мере поступления данных от комитетов по делам образования и ЕДДС.