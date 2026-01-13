При каком «минусе» отменяют занятия в школах Челябинска — памятка родителям

Экстренные службы напомнили, при какой температуре воздуха можно не отпускать ребенка в школу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
При морозе стоит учитывать сопутствующие факторы: ветер, расстояние до учебного учреждения, переносимость холода.
Пропуск занятий в актированные дни не нужно подтверждать справкой из медицинского учреждения или другим документом, поскольку они уже формально являются уважительной причиной. Однако сообщить в школу о том, что ребенок остался дома, все же нужно, а после — оформить соответствующее заявление.
В Челябинской области официально занятия для учащихся 1−4 классов отменяются при минус 25 с ветром до 5 метров в секунду, при штиле — при минус 25−27.
Школьники по 7 класс включительно остаются дома, если на улице минус 25 градусов и ветер 5 м/c и более, если его скорость меньше, то при 26−27 градусах ниже нуля, без ветра — при 28−29.
Девятиклассники освобождаются от очных уроков при морозе 26−27 градусов при ветре от 5 м/с и более, если его скорость меньше, то при минус 28−29, без ветра — при минус 30.
