При каком «минусе» отменяют занятия в школах Челябинска — памятка родителям

Пропуск занятий в актированные дни не нужно подтверждать справкой из медицинского учреждения или другим документом, поскольку они уже формально являются уважительной причиной. Однако сообщить в школу о том, что ребенок остался дома, все же нужно, а после — оформить соответствующее заявление.