Тарифы проезда на электричках изменят в Нижегородской области

Так, в зависимости от дальности поездки плата за проезд будет составлять:
1 зона (10 км) — 40 рублей;
2 зона — 80 рублей;
3 зона — 118 рублей;
4 зона — 144 рубля;
5 зона — 170 рублей;
6 зона — 195 рублей;
7 зона — 221 рубль;
8 зона — 246 рублей;
9 зона — 271 рубль;
10 зона — 295 рублей;
11 зона — 320 рублей;
12 зона — 344 рубля;
13 зона — 369 рублей;
14 зона — 394 рубля;
15 зона — 418 рублей;
16 зона — 443 рубля;
17 зона — 467 рублей;
18 зона — 492 рубля;
19 зона — 515 рублей;
20 зона — 538 рублей.
При этом исключением станут: стоимость проезда по маршрутам Нижний Новгород-Московская — Варя — Дубравная и Нижний Новгород — Московская — Кустовая — Проспект Гагарина (40 рублей), а также стоимость проезда двух тарифных зон по маршруту Нижний Новгород-Московская — Моховые Горы (58 рублей). Для справки, в прошлом году стоимость проезда на маршрутах-исключениях составляла 37 рубля и 53 рубля соответственно.
Ранее сообщалось, что новую остановку введут для электрички Нижний Новгород — Правдинск с 8 декабря.
Изменения проводятся в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности и являются одним из этапов развития проекта «Городская электричка» в столице Приволжья.