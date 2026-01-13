Ричмонд
Тарифы проезда на электричках изменят в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба АО «ВВППК», с 15 января изменится стоимость проезда пассажиров на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Нижегородской области.

Источник: НТА-Приволжье

Так, в зависимости от дальности поездки плата за проезд будет составлять:

1 зона (10 км) — 40 рублей;

2 зона — 80 рублей;

3 зона — 118 рублей;

4 зона — 144 рубля;

5 зона — 170 рублей;

6 зона — 195 рублей;

7 зона — 221 рубль;

8 зона — 246 рублей;

9 зона — 271 рубль;

10 зона — 295 рублей;

11 зона — 320 рублей;

12 зона — 344 рубля;

13 зона — 369 рублей;

14 зона — 394 рубля;

15 зона — 418 рублей;

16 зона — 443 рубля;

17 зона — 467 рублей;

18 зона — 492 рубля;

19 зона — 515 рублей;

20 зона — 538 рублей.

При этом исключением станут: стоимость проезда по маршрутам Нижний Новгород-Московская — Варя — Дубравная и Нижний Новгород — Московская — Кустовая — Проспект Гагарина (40 рублей), а также стоимость проезда двух тарифных зон по маршруту Нижний Новгород-Московская — Моховые Горы (58 рублей). Для справки, в прошлом году стоимость проезда на маршрутах-исключениях составляла 37 рубля и 53 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что новую остановку введут для электрички Нижний Новгород — Правдинск с 8 декабря.

Изменения проводятся в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности и являются одним из этапов развития проекта «Городская электричка» в столице Приволжья.