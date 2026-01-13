Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде

В департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода прокомментировали многочисленные жалобы горожан на невывоз мусора.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Сообщения о переполненных контейнерных площадках поступают из разных районов города.

Как пояснили в подразделении мэрии, главная причина — плохая уборка придомовых территорий, за которую отвечают ТСЖ и небольшие управляющие компании. Обильные снегопады выявили, что многие из них оказались не готовы к работе в условиях непогоды. У некоторых отсутствуют договоры на расчистку проездов и вывоз снега, отмечается нехватка дворников и инвентаря. Из-за этого на некоторых участках мусоровозы физически не могут подъехать к контейнерным площадкам. Даже если подъездные пути очищены, снежные завалы вокруг самих контейнеров не позволяют выкатить тяжелые баки весом до 150 кг. В таких условиях вывоз отходов становится невозможным. Сотрудники администрации в праздничные и выходные дни проводили мониторинг ситуации и составляли акты и протоколы об административных правонарушениях.

«В рамках взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО, в том числе на базе платформы “Лобачевский”, организована оперативная работа по принятию мер для устранения выявленных инцидентов и негативных фактов», — отметили в департаменте.

Еще там подчеркнули, что контроль за состоянием придомовых территорий будет продолжен.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия продолжительного снегопада. С территории города уже вывезено свыше 150 тысяч кубометров снега.