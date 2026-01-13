Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде

Как пояснили в подразделении мэрии, главная причина — плохая уборка придомовых территорий, за которую отвечают ТСЖ и небольшие управляющие компании. Обильные снегопады выявили, что многие из них оказались не готовы к работе в условиях непогоды. У некоторых отсутствуют договоры на расчистку проездов и вывоз снега, отмечается нехватка дворников и инвентаря. Из-за этого на некоторых участках мусоровозы физически не могут подъехать к контейнерным площадкам. Даже если подъездные пути очищены, снежные завалы вокруг самих контейнеров не позволяют выкатить тяжелые баки весом до 150 кг. В таких условиях вывоз отходов становится невозможным. Сотрудники администрации в праздничные и выходные дни проводили мониторинг ситуации и составляли акты и протоколы об административных правонарушениях.