Россиянам рассказали, что на самом деле произойдет, если запретить соцсети подросткам

Ученые Пермского Политеха сошлись во мнении, что выбор между полной изоляцией от цифровых рисков и полным отсутствием ограничений — ложная дилемма. Рациональной альтернативой они считают поэтапное обучение цифровой грамотности, психологическую поддержку и постепенное расширение самостоятельности подростков. Цель такого подхода — не запретить цифровую среду, а подготовить к жизни в ней осознанно и безопасно, чтобы к 16 годам подростки были не отрезаны от цифрового мира, а готовы взаимодействовать с ним при поддержке взрослых.