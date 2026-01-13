Ричмонд
В Ростовской области введены дифференцированные тарифы на электричество

Новые расчеты оплаты вводятся взамен системы социальной нормы.

Источник: Комсомольская правда

Гарантирующий поставщик объявил о введении с 1 января 2026 года в Ростовской области новой системы расчета оплаты за электроэнергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей. Новые тарифы, дифференцированные по диапазонам потребления вводятся взамен системы социальной нормы.

Новая система расчетов отличается от прежней социальной нормы, подразделявшей потребление электричества на две части: норму и превышение. Сейчас введены три градации объема потребления: льготный диапазон, экономически обоснованный и коммерческий (для больших объемов, выходящих далеко за пределы бытового использования). При оплате весь использованный объем электроэнергии делится на указанные диапазоны, каждый из которых оплачивается по отдельному тарифу.

Размер диапазонов потребления и тарифы на электроэнергию были утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.12.2025 № 760.

Во время отопительного сезона увеличенные объемы потребления устанавливаются специально для владельцев жилья с электрическим обогревом. Для расчета расходов на общедомовые нужды, а также для многодетных семей разделение тарифа на разные диапазоны не предусмотрено.

Для применения льгот потребители обязаны предоставить в.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» подтверждающие документы.

В случае если ранее для потребителей с электроотоплением и многодетных семей была оформлена повышенная социальная норма, повторное предоставление документов не требуется.

Дополнительно о дифференцированных тарифах можно прочитать на сайте гарантирующего поставщика.