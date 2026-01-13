В Ростовской области введены дифференцированные тарифы на электричество

Новая система расчетов отличается от прежней социальной нормы, подразделявшей потребление электричества на две части: норму и превышение. Сейчас введены три градации объема потребления: льготный диапазон, экономически обоснованный и коммерческий (для больших объемов, выходящих далеко за пределы бытового использования). При оплате весь использованный объем электроэнергии делится на указанные диапазоны, каждый из которых оплачивается по отдельному тарифу.