Пациенты ждут приема месяцами: В Молдавских селах острый дефицит врачей — не хватает 1200 специалистов

Нехватка врачей, особенно семейных врачей, продолжает серьёзно препятствовать доступу к медицинским услугам, особенно в сельской местности.
В Гагаузской автономии не хватает 78 врачей, из которых 27 — в первичном звене здравоохранения. А в Сорокском районе 14 семейных врачей обслуживают около 50 тысяч жителей сел. Из-за этого во многих населённых пунктах консультации возможны только один день в неделю, и пациентам приходится ждать или преодолевать десятки километров, чтобы попасть к специалисту.
В Комратском центре здравоохранения имеется только 50% необходимого медицинского персонала, половина из которых — пенсионеры, а молодежь составляет всего 30%. Сложная ситуация также сложилась в районной больнице, которой требуется 20 врачей-специалистов. 20% сотрудников — пенсионеры, отмечает Noi.md со ссылкой на radioMoldova.
«Необходимо как минимум четыре терапевта. У нас нет ЛОР-врача, нам также нужен врач УЗИ — там работает человек пенсионного возраста. Нам нужны хирург, травматолог. В общей сложности необходимо около 20 врачей-специалистов», — говорит Константин Яниогло, заместитель директора Комратской районной больницы.
В 2024 году в систему здравоохранения автономии пришли семь молодых специалистов, а в 2025 году — только двое.
В Сорокском районе 14 семейных врачей работают в 12 сельских медицинских центрах, обслуживая около 50 000 жителей. Семейный врач Лилия Прокоп принимает около 30 пациентов в день. Некоторым она помогает по телефону, а другие получают визиты на дом. Она заботится о 2200 пациентах в селах Парканы, Волоаве и Редь-Черешновэц.
«Очень сложно обслуживать население, села разбросаны по большой территории. Зимой машине очень трудно добраться, дороги непроходимы», — говорит Лилия Прокоп.
В системе здравоохранения Республики Молдова не хватает более 1200 специалистов.
