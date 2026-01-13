Пациенты ждут приема месяцами: В Молдавских селах острый дефицит врачей — не хватает 1200 специалистов

В Гагаузской автономии не хватает 78 врачей, из которых 27 — в первичном звене здравоохранения. А в Сорокском районе 14 семейных врачей обслуживают около 50 тысяч жителей сел. Из-за этого во многих населённых пунктах консультации возможны только один день в неделю, и пациентам приходится ждать или преодолевать десятки километров, чтобы попасть к специалисту.