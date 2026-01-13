Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациенты ждут приема месяцами: В Молдавских селах острый дефицит врачей — не хватает 1200 специалистов

Система здравоохранения Молдовы переживает серьезный дефицит медицинских работников.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка врачей, особенно семейных врачей, продолжает серьёзно препятствовать доступу к медицинским услугам, особенно в сельской местности.

В Гагаузской автономии не хватает 78 врачей, из которых 27 — в первичном звене здравоохранения. А в Сорокском районе 14 семейных врачей обслуживают около 50 тысяч жителей сел. Из-за этого во многих населённых пунктах консультации возможны только один день в неделю, и пациентам приходится ждать или преодолевать десятки километров, чтобы попасть к специалисту.

В Комратском центре здравоохранения имеется только 50% необходимого медицинского персонала, половина из которых — пенсионеры, а молодежь составляет всего 30%. Сложная ситуация также сложилась в районной больнице, которой требуется 20 врачей-специалистов. 20% сотрудников — пенсионеры, отмечает Noi.md со ссылкой на radioMoldova.

«Необходимо как минимум четыре терапевта. У нас нет ЛОР-врача, нам также нужен врач УЗИ — там работает человек пенсионного возраста. Нам нужны хирург, травматолог. В общей сложности необходимо около 20 врачей-специалистов», — говорит Константин Яниогло, заместитель директора Комратской районной больницы.

В 2024 году в систему здравоохранения автономии пришли семь молодых специалистов, а в 2025 году — только двое.

В Сорокском районе 14 семейных врачей работают в 12 сельских медицинских центрах, обслуживая около 50 000 жителей. Семейный врач Лилия Прокоп принимает около 30 пациентов в день. Некоторым она помогает по телефону, а другие получают визиты на дом. Она заботится о 2200 пациентах в селах Парканы, Волоаве и Редь-Черешновэц.

«Очень сложно обслуживать население, села разбросаны по большой территории. Зимой машине очень трудно добраться, дороги непроходимы», — говорит Лилия Прокоп.

В системе здравоохранения Республики Молдова не хватает более 1200 специалистов.

Источник: noi.md.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше