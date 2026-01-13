Каждый третий опрошенный россиянин отметит старый Новый год

В этом году праздник пройдет в ночь с 13 на 14 января. Наибольший интерес к традиции праздновать старый Новый год проявляют молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и старшее поколение от 65 лет — 41 и 43% респондентов соответственно. Среди опрошенных в возрасте 25−34 лет 34% респондентов отмечают его ежегодно, 38% — время от времени, еще 28% не придают ему значения.