Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Источник: Freepik

Уточняется, что для активации скидок нужно ввести промокод SALAT при покупке билета. Выгода на «базовом» тарифе составит 10 процентов, а на «выгодном» и «максимуме» — 15 процентов. Скидки действуют до 23:59 (мск) 14 января 2026 года, а летать по купленным билетам можно с 13 января по 24 октября 2026-го.

Ранее сообщалось, что на зимних каникулах лидерами спроса у россиян стали государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Так, туроператор «Спектрум» назвал Египет, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ самыми популярными направлениями у российских туристов для отдыха зимой.