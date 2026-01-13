Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Уточняется, что для активации скидок нужно ввести промокод SALAT при покупке билета. Выгода на «базовом» тарифе составит 10 процентов, а на «выгодном» и «максимуме» — 15 процентов. Скидки действуют до 23:59 (мск) 14 января 2026 года, а летать по купленным билетам можно с 13 января по 24 октября 2026-го.