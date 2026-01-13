Травматолог предупредил жителей Кубани о риске тяжелых переломов в гололедицу

Главным правилом безопасности на скользких тротуарах остается отказ от спешки. Максим Антипин призвал пешеходов не бежать за общественным транспортом и полностью концентрироваться на каждом шаге, не отвлекаясь на смартфоны или разговоры. Кроме того, врач обратил внимание на необходимость следить за крышами зданий из-за риска схода снежных масс и падения сосулек.