Травматолог предупредил жителей Кубани о риске тяжелых переломов в гололедицу

Всплеск травматизма в Краснодарском крае в условиях снегопада и гололедицы чаще всего приводит к переломам конечностей и шейки бедра. Об этом в интервью телеканалу «Kраснодар» сообщил врач ортопед-травматолог Максим Антипин.
По словам специалиста, наиболее распространенными диагнозами в этот период, помимо ушибов, становятся переломы лучевых костей и плечевого пояса. Одной из самых серьезных угроз для здоровья врач назвал перелом шейки бедра, который представляет особую опасность для людей преклонного возраста.
Для снижения рисков медик рекомендовал пожилым гражданам в дни сильной гололедицы по возможности оставаться дома, обращаясь за помощью в бытовых делах к родственникам. Тем, кому необходимо выйти на улицу, эксперт посоветовал тщательно выбирать обувь — она должна быть устойчивой и иметь глубокий протектор.
Главным правилом безопасности на скользких тротуарах остается отказ от спешки. Максим Антипин призвал пешеходов не бежать за общественным транспортом и полностью концентрироваться на каждом шаге, не отвлекаясь на смартфоны или разговоры. Кроме того, врач обратил внимание на необходимость следить за крышами зданий из-за риска схода снежных масс и падения сосулек.
В случае падения специалист рекомендует не предпринимать резких движений, а сначала оценить свое состояние и интенсивность боли, чтобы определить необходимость вызова экстренных служб или обращения в травмпункт.