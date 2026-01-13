ГИБДД завела дело на чиновников Краснодара за катки и хаос на дорогах

Они провалили подготовку к зимнему периоду: снегоуборочной техники мало, патрульной очистки дорог нет, путепроводы стали ледяной бедой для автомобилистов. Нарушения нормативных требований произошли из-за неподобающего планирования мэрией зимнего содержания улиц. Количество снегоуборочной техники не покрывает километровую сеть дорог, патрульная очистка во время снегопада не проводится. Аналогичное дело завели против Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края за плохую организацию зимнего ухода за новым Яблоновским мостом через Кубань — дорогой регионального значения. Назначено расследование.
Стоит отметить, что второй день подряд на самых загруженных дорогах краевого центра царит хаос. Половины улиц Краснодара так и не расчистили, превратив поездки по городу в ежедневный экстремальный челлендж. Машины буксуют на кочках, троллейбусы вязнут у остановок, водители толкают легковушки посреди проезжей части.
Соцсети полны гневными высказываниями водителей в адрес мэра и его команды, которые провалили подготовку к зиме.