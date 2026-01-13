Ричмонд
Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 13 янв — РИА Новости. Различные надзорные инстанции за последние два года выдали Новокузнецкой городской клинической больнице (НГКБ) № 1, в роддоме которой в январе умерли девять младенцев, 169 предостережений, сообщается в базе данных системы «Контур фокус».

Согласно данным, в 2025 году в больнице было проведено 15 внеплановых проверок, последние из которых — в ноябре. Их проводили Росздравнадзор, Роспотребнадзор и МЧС. По результатам проверок было выдано 13 предостережений. В 2024 году больницу проверяли 170 раз, было объявлено 156 предостережений.

Последние предостережения касались отказа в представления медпомощи фельдшером в поликлинике и использования выведенного из оборота препарата для внутримышечных инфекций.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.