Россиянам рассказали о праве на компенсацию за потерю и задержку багажа

Возмещение ущерба при утере багажа предоставляется по одному из трех вариантов: либо в виде фиксированной выплаты в размере 600 рублей за кг вещей, либо по страховке, либо с помощью компенсации реальных расходов, объяснил юрист. Начинается процедура с того, что пассажир должен написать заявление о розыске багажа. Причем нужно учитывать, что в 60% случаев он не находится, так как его крадут или случайно отправляют в другую страну, предупредил эксперт.