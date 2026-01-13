Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной

В свою очередь, 30-летняя манекенщица надела белую кофту, голубые брюки из денима прямого кроя и коричневые ботинки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и взяла с собой сумку бренда Miu Miu.