Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дни трезвости объявляются в феврале, июне и сентябре в Беларуси

В Беларуси начали вводить дни трезвости в феврале, июне и сентябре 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начали объявлять дни трезвости на 2026 год. Первым дни трезвости на весь год утвердил Круглянский район Могилевской области. Соответствующее решение Круглянского райисполкома опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, на территории района в течение года будут ограничивать время продажи алкоголя. Дни трезвости в регионе объявят 7 февраля, 13 июня и 1 сентября. В эти дни алкогольные напитки не будут продавать с 00.00 до 24.00 часов, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания.

В райисполкоме подчеркнули, что дни трезвости вводятся в связи с проведением мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пьянства и алкоголизма.

Решение вступило в силу.

Напомним, традиционно районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты.

А еще глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение: «Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры».