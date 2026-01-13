Спрос на книгу «Легкий способ бросить пить» вырос в новогодние праздники

В период новогодних праздников, с 1 по 11 января 2026 года, пользователи платформы «Литрес» проявили наибольший интерес к нон-фикшн-литературе. При этом спрос на книги о борьбе с вредными привычками увеличился на 44 процента по сравнению с последними днями декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса.