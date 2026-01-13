Ричмонд
Спрос на книгу «Легкий способ бросить пить» вырос в новогодние праздники

В период новогодних праздников, с 1 по 11 января 2026 года, пользователи платформы «Литрес» проявили наибольший интерес к нон-фикшн-литературе. При этом спрос на книги о борьбе с вредными привычками увеличился на 44 процента по сравнению с последними днями декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса.

Женщина с проблемами с алкоголем
Источник: https://ru.freepik.com

— Особенно россияне интересовались книгами о борьбе с вредными привычками (44 процента), здоровье и красоте (38 процентов), психологии и саморазвитии, а также религии (по 21 проценту), — говорится в сообщении.

Среди популярных произведений оказались книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить» и «Легкий способ бросить пить», а также работы Катерины Ленгольд, такие как «Просто космос. Нейроспринт» в аудиоформате и электронной версии. Кроме того, пользователи интересовались книгой «Трекер питания и дефицитов. Руководство от гастроэнтеролога» Сергея Вялова, передает ТАСС.

В 2025 году лидером российского рынка цифровых книг стала книга Вадима Зеланда «Трансерфинг себя», сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Литрес». По данным сервиса, произведение возглавило рейтинг по совокупной выручке всех моделей монетизации и по продажам электронных и аудиокниг; всего было продано более 20 тысяч экземпляров.