Спрос на книгу «Легкий способ бросить пить» вырос в новогодние праздники

— Особенно россияне интересовались книгами о борьбе с вредными привычками (44 процента), здоровье и красоте (38 процентов), психологии и саморазвитии, а также религии (по 21 проценту), — говорится в сообщении.
Среди популярных произведений оказались книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить» и «Легкий способ бросить пить», а также работы Катерины Ленгольд, такие как «Просто космос. Нейроспринт» в аудиоформате и электронной версии. Кроме того, пользователи интересовались книгой «Трекер питания и дефицитов. Руководство от гастроэнтеролога» Сергея Вялова, передает ТАСС.
В 2025 году лидером российского рынка цифровых книг стала книга Вадима Зеланда «Трансерфинг себя», сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Литрес». По данным сервиса, произведение возглавило рейтинг по совокупной выручке всех моделей монетизации и по продажам электронных и аудиокниг; всего было продано более 20 тысяч экземпляров.