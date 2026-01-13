Ричмонд
Врачи выяснили, что сердце умеренно пьющих здоровее, чем у абсолютных трезвенников

Доктор Грегори Маркус из Калифорнийского университета и врач Ахмед Тавакол рассказали, как небольшие дозы алкоголя влияют на организм. По данным специалистов, умеренное употребление спиртного может положительно сказываться на сердце, снижая уровень стресса. Об этом сообщает Daily Mail.

застолье алкоголь
Источник: Freepik

Маркус отметил, что исследования показывают: у людей, которые пьют умеренно, состояние сердца лучше, чем у тех, кто злоупотребляет алкоголем или вовсе воздерживается. Малые порции спиртного помогают снять стресс и не допустить его хронизации.

При этом Тавакол подчеркнул, что хронический стресс сам по себе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и воспалительных процессов. Но он предупредил: пить ради снятия стресса опасно — это ведёт к зависимости и увеличивает риск развития рака.

Ранее Life.ru писал, что алкоголь опасно смешивать с распространёнными обезболивающими препаратами. Несмотря на осведомлённость о вреде совмещения спиртного с антибиотиками, многие недооценивают риски при приёме таких средств, как парацетамол и ибупрофен.