Врачи выяснили, что сердце умеренно пьющих здоровее, чем у абсолютных трезвенников

Маркус отметил, что исследования показывают: у людей, которые пьют умеренно, состояние сердца лучше, чем у тех, кто злоупотребляет алкоголем или вовсе воздерживается. Малые порции спиртного помогают снять стресс и не допустить его хронизации.
При этом Тавакол подчеркнул, что хронический стресс сам по себе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и воспалительных процессов. Но он предупредил: пить ради снятия стресса опасно — это ведёт к зависимости и увеличивает риск развития рака.
Ранее Life.ru писал, что алкоголь опасно смешивать с распространёнными обезболивающими препаратами. Несмотря на осведомлённость о вреде совмещения спиртного с антибиотиками, многие недооценивают риски при приёме таких средств, как парацетамол и ибупрофен.