Девять младенцев умерли в роддоме № 1 в Новокузнецке

В реанимацию и отделение интенсивной терапии были переведены 32 новорожденных. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — врачи диагностировали тяжелые внутриутробные инфекции, при этом у одного младенца был выявлен первичный иммунодефицит. В 16 случаях дети появились на свет преждевременно, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела. На данный момент под наблюдением врачей в реанимации остаются еще четыре ребенка.