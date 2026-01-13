Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о проведении в России эксперимента по розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в сельской местности, где нет аптек.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторами 17 декабря 2025 года. Правительство РФ ранее поддержало данную инициативу.
Законопроект предлагает провести в России с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, медорганизаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт — это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.
В законопроекте подчеркивается, что в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.
Проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптек, поскольку законом будет ограничена торговля вне населенных пунктов и в тех местностях, где уже есть аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения, отмечается в документе.
В тексте законопроекта уточняется, что включение региона в перечень субъектов РФ, в которых проводится эксперимент, будет осуществляться по распоряжению правительства РФ на основании ходатайства главы региона.
Кроме того, проект предусматривает, что Росздравнадзор будет контролировать исполнение требований, связанных с проведением эксперимента.