Ректором НГУ назначен доктор химических наук Дмитрий Пышный

Ранее он работал замминистра науки и высшего образования России.

Источник: Комсомольская правда

Новым ректором Новосибирского государственного университета назначен Дмитрий Владимирович Пышный. Он является выпускником НГУ и доктором химических наук. Об этом сообщает Минобрнауки России.

Дмитрий Пышный окончил Новосибирский государственный университет и начал карьеру в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, который позже возглавил и руководил им более 25 лет. С 2014 года он также преподавал в НГУ.

В 2022 году Пышный был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. В этой должности он курировал аттестацию научных и научно-педагогических кадров, работу подведомственных аграрных организаций и участвовал в реализации нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. В рамках проекта были созданы 30 селекционных и племенных центров по всей стране.