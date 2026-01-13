В Татарстане девятиклассники смогут получить аттестат с двумя ОГЭ

Учебный год в Татарстане начнется с масштабных изменений. Впервые в России девятиклассники республики смогут получить аттестат, сдав всего два экзамена ОГЭ вместо четырех. Эта опция открывает путь только в колледжи на 33 конкретные профессии, выбранные исходя из кадрового дефицита региона. Для поступления в 10-й класс или на любую специальность СПО потребуются все четыре экзамена.
Параллельно школьная программа перестраивается. С 1 сентября для учеников 5−7 классов появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Его введение компенсируется сокращением часов на изучение иностранного языка в этих же классах. Теперь на него будет отводиться два часа в неделю вместо трех. Обществознание перемещается в программу 9-го класса.
Основной период ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня, а для поступления на многие социально-гуманитарные специальности ЕГЭ по истории станет обязательным. Одновременно вступает в силу закон, позволяющий девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, бесплатно освоить рабочую профессию.
Напомним, в села Татарстана направят шесть миллиардов на школы, дороги и интернет. Работа ведется в рамках программы по обновлению сельской инфраструктуры.