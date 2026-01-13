В Татарстане девятиклассники смогут получить аттестат с двумя ОГЭ

Учебный год в Татарстане начнется с масштабных изменений. Впервые в России девятиклассники республики смогут получить аттестат, сдав всего два экзамена ОГЭ вместо четырех. Эта опция открывает путь только в колледжи на 33 конкретные профессии, выбранные исходя из кадрового дефицита региона. Для поступления в 10-й класс или на любую специальность СПО потребуются все четыре экзамена.