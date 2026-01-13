Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке

В минздраве Кемеровской области подтвердили РБК, что девять новорожденных умерли, четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В целом с 1 декабря по 11 января в акушерском стационаре № 1 приняли более 230 родов. 17 детей в этот период находились в крайне тяжелом состоянии, у всех была внутриутробная инфекция, при этом некоторые пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней. При этом 16 детей родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.