ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.
Цель проекта — повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», — говорится в документе.