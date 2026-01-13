ГД одобрила проект об отпуске ветеранам боевых действий до 35 дней

Цель проекта — повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.