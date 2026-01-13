В Омскую область по программе «Земский учитель» приехали всего семь педагогов

Крайне незначительные успехи демонстрирует в Омской области федеральная программа «Земский учитель». За весь 2025 год, в регион приехали всего семь педагогов, рассказали в региональном минобре.
«В рамках программы “Земский учитель” трудоустроены семь участников, которые являются жителями Магаданской, Новосибирской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Омска и Омской области. Учителей приняли в Большереченском, Калачинском, Марьяновском, Полтавском, Русско-Полянском и Черлакском районах», — сообщила пресс-служба образовательного ведомства.
Всего же, прошедшем году, в учреждения образования региона были трудоустроены 917 молодых специалистов. Наиболее востребованы в омской области оказались педагогические работники по следующим должностям: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков; музыкальный руководитель, воспитатель; педагог дополнительного образования и мастер производственного обучения.