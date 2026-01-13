В Омскую область по программе «Земский учитель» приехали всего семь педагогов

Всего же, прошедшем году, в учреждения образования региона были трудоустроены 917 молодых специалистов. Наиболее востребованы в омской области оказались педагогические работники по следующим должностям: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков; музыкальный руководитель, воспитатель; педагог дополнительного образования и мастер производственного обучения.