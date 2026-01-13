Ричмонд
СК подтвердил гибель Яны Костренковой в Минске, назвав причину смерти

СК назвал причину смерти 21-летней девушки, пропавшей в Минске перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет назвал причину смерти, пропавшей в Минске еще перед Новым годом 21-летней Яны Костренковой.

Перед Новым годом в Минске пропала 21-летняя девушка с татуировкой в виде луны — Яна Костренкова. Все это время девушку искала милиция и волонтеры.

А накануне стало известно, что в акватории Слепянки нашли тело девушки. В СК сказали, что одежда на погибшей схожа с той, в которой пропала перед Новым годом 21-летняя Яна Костренкова.

Во вторник, 13 января, СК сделал новое заявление об установлении личность погибшей. Ей оказалась 21-летняя Яна Костренкова. Кроме того, следователи назвали причину смерти девушки.

— Телесных повреждений не обнаружено. Смерть не носит криминального характера. Предварительная причина — утопление, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также в СК сообщили, что по факту гибели девушки назначен ряд экспертных исследований. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девушки.

