СК подтвердил гибель Яны Костренковой в Минске, назвав причину смерти

Следственный комитет назвал причину смерти, пропавшей в Минске еще перед Новым годом 21-летней Яны Костренковой.
Перед Новым годом в Минске пропала 21-летняя девушка с татуировкой в виде луны — Яна Костренкова. Все это время девушку искала милиция и волонтеры.
А накануне стало известно, что в акватории Слепянки нашли тело девушки. В СК сказали, что одежда на погибшей схожа с той, в которой пропала перед Новым годом 21-летняя Яна Костренкова.
Во вторник, 13 января, СК сделал новое заявление об установлении личность погибшей. Ей оказалась 21-летняя Яна Костренкова. Кроме того, следователи назвали причину смерти девушки.
— Телесных повреждений не обнаружено. Смерть не носит криминального характера. Предварительная причина — утопление, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Также в СК сообщили, что по факту гибели девушки назначен ряд экспертных исследований. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девушки.
