ГД одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования.
Законопроектом предлагается предоставить им право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на бюджетной основе.
Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте, по мнению авторов проекта, вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу.