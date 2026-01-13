На Дону участники СВО и члены их семей могут обратиться за медико-психологической поддержкой

В Ростовской области участники СВО и члены их семей при необходимости медико-психологической поддержки могут в любое время обратиться в единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества. Речь идет о телеграм-канале.
— Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Важно помочь каждому. В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, они проводят бесплатные консультации в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Можно обратиться анонимно, — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Всего в команде 60 клинических психологов из 10 регионов страны. За год специалисты чата отработали свыше 22 тысяч обращений. Сопровождаются даже самые тяжелые случаи.
— Наш чат помогает в дистанционном формате, это более доступная, востребованная и приближенная к заявителю поддержка, — подчеркнул координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации и Московской области, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
В чат уже подключились более 18 тысяч человек из разных регионов страны.
Организаторами проекта при поддержке Общественной палаты России вступили комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль»).
