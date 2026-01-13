За 2025 год в Братске на свет проявили 10 пар близнецов и двойняшек

За 2025 год в перинатальном центре Братска появились на свет 10 пар близнецов и двойняшек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
— Всего акушеры-гинекологи приняли почти две тысячи родов. Благодаря им счастливые родители впервые взяли на руки 928 девочек и 1023 мальчика, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Четыре суррогатные матери подарили рождение двойни — мальчика и девочки для супружеской пары. А еще шесть женщин родили по три пары близнецов.
