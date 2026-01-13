Ричмонд
За 2025 год в Братске на свет проявили 10 пар близнецов и двойняшек

В медучреждении родилось 928 девочек и 1023 мальчика.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год в перинатальном центре Братска появились на свет 10 пар близнецов и двойняшек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.

— Всего акушеры-гинекологи приняли почти две тысячи родов. Благодаря им счастливые родители впервые взяли на руки 928 девочек и 1023 мальчика, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Четыре суррогатные матери подарили рождение двойни — мальчика и девочки для супружеской пары. А еще шесть женщин родили по три пары близнецов.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что крещенские купания в областном центре пройдут 19 января на заливе Якоби. На месте сделают проруби для купания и забора воды, которую можно пить.