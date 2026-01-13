Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии

«Я обещал, что буду делать все для того, чтобы Самарская область развивалась. Это значит, мы будем строить новые школы, новые больницы, новые детские сады, новые спортивные сооружения. Не говорю, что один это буду делать, но я в том числе буду помогать, чтобы это было, чтобы жителям региона жилось немножко лучше», — сказал Леонид Симановский.