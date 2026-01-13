До какого возраста можно заключить контракт на СВО в 2026 году: требования к желающим пойти на службу

В материале разбираем, до какого возраста можно заключить контракт на СВО в 2026 году, какие еще существуют ограничения и что нужно знать о здоровье тем, кто хочет отправиться в зону боевых действий.
Предельный возраст для заключения контракта на СВО
На службу по контракту берут граждан РФ и иностранцев возрастом до 50 лет, сообщал в мае 2022 года замглавы Минобороны Николай Панков.
При этом в 2023 году в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесли поправки, согласно которым предельный возраст пребывания на военной службе поднялся до 65 лет для сержантов и рядовых контрактников и до 75 лет — для высших офицеров (до генерал-полковника и адмирала включительно).
Также стоит отметить, что многое может зависеть от военкомата, в который вы обращаетесь. Нередки случаи, когда сотрудники комиссариата не допускают 50-летних добровольцев даже до медкомиссии — именно по возрастной причине. При необходимости можно запросить помощь у военного юриста или обратиться на горячую линию Министерства обороны (номер 117 — для связанных с СВО вопросов, 122 — для остальных справок).
При этом нижняя отсечка по возрасту — 18 лет. Таким образом, в зону проведения СВО можно отправиться сразу после школы. Что касается женщин-военнослужащих, то их предельный возраст, как правило, 45 лет.
Какие еще ограничения действуют на заключение контракта на СВО
Помимо возраста стоит помнить и о других ограничениях. Крайне важно, чтобы к службе вас допустила врачебно-медицинская комиссия. В период частичной мобилизации подходящими к службе считают людей с категориями «А», «Б» и «В» — последних не призывают на срочную службу в мирное время, но заключение контракта в нынешних реалиях им все же доступно.
Но имеющим проблемы со здоровьем гражданам стоит помнить, что в спецподразделения и элитные войска дорога им, скорее всего, закрыта. Вместо этого они могут рассчитывать на должность повара, водителя
Также важно отметить перечень болезней, при наличии которых заключение контракта гарантированно невозможно. Всего в списке от Минобороны 26 заболеваний, среди которых ВИЧ, гепатит С, туберкулез, сахарный диабет I типа, отсутствие конечности — с полным реестром можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции.
Кроме того, заключить контракт для участия в СВО будет нельзя тем, кто состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Военная служба недоступна и тем, кто был осужден за госизмену, преступления против половой неприкосновенности детей, теракты и другие крайне тяжелые преступления.
Список источников
1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ.
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 07.08.2023 № 506 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время».