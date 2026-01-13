До какого возраста можно заключить контракт на СВО в 2026 году: требования к желающим пойти на службу

Также стоит отметить, что многое может зависеть от военкомата, в который вы обращаетесь. Нередки случаи, когда сотрудники комиссариата не допускают 50-летних добровольцев даже до медкомиссии — именно по возрастной причине. При необходимости можно запросить помощь у военного юриста или обратиться на горячую линию Министерства обороны (номер 117 — для связанных с СВО вопросов, 122 — для остальных справок).