Мишустин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина

О гибели Еремина в зоне спецоперации стало известно 19 апреля 2024 года. Во время съемки репортажа в Запорожской области он получил ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона, впоследствии военкор скончался. Журналист работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года. Кроме того, корреспондент в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках». 22 апреля президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно. Ранее журналист также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.