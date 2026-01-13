Ричмонд
Мишустин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина

Мишустин посмертно наградил премией правительства военкора «Известий» Еремина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил военкора «Известий» Семена Еремина премией правительства в области СМИ.

День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.

Награду получила вдова журналиста Виктория Еремина.

О гибели Еремина в зоне спецоперации стало известно 19 апреля 2024 года. Во время съемки репортажа в Запорожской области он получил ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона, впоследствии военкор скончался. Журналист работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года. Кроме того, корреспондент в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках». 22 апреля президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно. Ранее журналист также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.