Коньки на паузу: морозы сорвали работу катка в центральном парке Челябинска

Синоптики еще в понедельник предупредили, что в Челябинской области установится аномально холодная погода. Уже со вторника 13 января в отдельных районах, а с 14 по 17 января — почти на всей территории региона ожидаются температуры ниже климатической нормы как минимум на семь градусов. В таких условиях длительное пребывание на открытых площадках может быть опасным для здоровья.