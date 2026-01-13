Коньки на паузу: морозы сорвали работу катка в центральном парке Челябинска

Аномальные морозы добрались до городских развлечений. В центральном парке культуры и отдыха Челябинска временно закрыли каток. Из-за резкого похолодания выход на лед признали небезопасным.
В администрации Парка Гагарина сообщили, что 14 января каток работать не будет. Посетителей попросили отнестись к ограничениям с пониманием и дождаться более теплой погоды. При этом 13 января покататься на коньках также не получится — в этот день на объекте проходят технические работы.
Синоптики еще в понедельник предупредили, что в Челябинской области установится аномально холодная погода. Уже со вторника 13 января в отдельных районах, а с 14 по 17 января — почти на всей территории региона ожидаются температуры ниже климатической нормы как минимум на семь градусов. В таких условиях длительное пребывание на открытых площадках может быть опасным для здоровья.
Когда каток возобновит работу, в парке пообещали сообщить дополнительно — сразу после стабилизации погодных условий.