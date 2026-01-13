ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж

При этом передача генетических данных человека за пределы РФ допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, являющемуся гражданином РФ, разработки лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента — гражданина РФ, обеспечения международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.