ГД в I чтении одобрила ограничение на передачу генетических данных за рубеж

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на передачу генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юрлицам.
При этом передача генетических данных человека за пределы РФ допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, являющемуся гражданином РФ, разработки лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента — гражданина РФ, обеспечения международного сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также в области обеспечения биологической безопасности.
Порядок передачи генетических данных человека за пределы РФ, а также условия такой передачи и требования организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, будут устанавливаться правительством Российской Федерации.
Законопроектом уточняется понятие «генетическая информация» в части возможности предоставлять ее в натуральном виде или в цифровом формате, а также вводится новое понятие «популяционные генетические и иммунологические исследования».
Также закрепляются задачи государственного регулирования в области обращения генетических данных человека, включая механизмы, обеспечивающие сохранность и защиту генетических данных человека, и правовые основы международного сотрудничества РФ в сфере обращения генетических данных человека.