Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам

Мишустин вручил премии четырем журналистам за освещение СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ четырем журналистам, освещающим события специальной военной операции.

День российской печати отмечается 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.

Так, за объективное освещение событий в зоне СВО премия вручена корреспонденту программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ Илье Ушенину.

За обеспечение системного освещения СВО, проявление мужества и профессионализма премия присуждена обозревателю «Известий» Валентину Трушину и оператору издания Владимиру Сотникову.

Премию правительства в области СМИ за смелость при исполнении журналистского долга и объективное освещение событий в зоне СВО получил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян.