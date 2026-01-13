Мишустин наградил авторов проекта «Погибли за правду»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премию правительства РФ 2025 года в области СМИ авторам проекта «Погибли за правду», посвященного погибшим во время исполнения служебного долга журналистам.
Церемония вручения премий состоялась во вторник в здании правительства. За создание и реализацию проекта «Погибли за правду» были награждены замгендиректора по развитию регионов ООО «Регнум» Лана Самарина, главный редактор отдела информационных ресурсов «Новые территории» Николай Лебедев и его заместитель Ирина Вьюнова, а также старший графический дизайнер отдела Дарья Большенко.
Проект «Погибли за правду» посвящен журналистам, погибшим во время исполнения служебного долга в результате преступных действий Украины, и их вкладу в борьбу за правду. В декабре 2025 года фотовыставка «Погибли за правду» была открыта в Луганске.