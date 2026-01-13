Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал, от чего зависит суверенитет России

Мишустин: суверенитет РФ зависит от способности доносить объективную информацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Суверенитет России зависит от способности страны доносить до людей во всем мире объективную информацию, и в этом вопросе важен вклад СМИ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент подчеркивал, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить до людей на всей планете объективную, непредвзятую информацию. И тут, конечно, представители медиа очень важны», — сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2025.