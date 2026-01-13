Мишустин рассказал, от чего зависит суверенитет России

«Президент подчеркивал, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить до людей на всей планете объективную, непредвзятую информацию. И тут, конечно, представители медиа очень важны», — сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2025.