Паром в Моловате останавливает работу: Днестр сковало толстым слоем льда

Администрация переправы «Bacul Molovata» объявила о временной приостановке движения парома. Начиная с завтрашнего дня, 14 января 2026 года, речной транспорт прекращает курсировать между берегами Днестра на неопределенный срок.
Причиной вынужденной паузы стали суровые погодные условия. Из-за сильных морозов на реке образовался слишком толстый слой льда, что делает навигацию технически невозможной и небезопасной для пассажиров и транспорта.
Представители переправы настоятельно рекомендуют водителям и жителям региона заранее планировать свои поездки и использовать альтернативные наземные маршруты. Движение парома будет возобновлено сразу же, как только потеплеет и ледовая обстановка позволит безопасно пересекать реку.
