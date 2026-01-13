Ричмонд
В Ростове назначен замглавы администрации города по внутренней политике

Глава Ростова сообщил о новом кадровом назначении в городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

Андрея Косенко назначили на пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по внутренней политике. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

— Андрей Косенко получил значительный практический опыт сотрудничества с общественными структурами. Уверен, образование, профессионализм и опыт специалиста позволят успешно решать поставленные задачи, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Новый замглавы ростовской администрации окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Вся трудовая деятельность управленца связана с прохождением государственной гражданской и муниципальной службы в донской столице.

С 2009 года он прошел путь от специалиста первой категории в отделе молодежной политики города до главы Железнодорожного района, на этой должности Андрей Косенко находился более четырех лет.

— Под руководством Андрея Васильевича в Железнодорожном районе реализовано множество инициатив в области благоустройства и восстановления зеленого каркаса. Большое внимание он уделял заботе о ветеранах, семьях участников СВО, сбору гуманитарной помощи для фронта, — добавил Александр Скрябин.

