В Ростове назначен замглавы администрации города по внутренней политике

Андрея Косенко назначили на пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по внутренней политике. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
— Андрей Косенко получил значительный практический опыт сотрудничества с общественными структурами. Уверен, образование, профессионализм и опыт специалиста позволят успешно решать поставленные задачи, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Новый замглавы ростовской администрации окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Вся трудовая деятельность управленца связана с прохождением государственной гражданской и муниципальной службы в донской столице.
С 2009 года он прошел путь от специалиста первой категории в отделе молодежной политики города до главы Железнодорожного района, на этой должности Андрей Косенко находился более четырех лет.
— Под руководством Андрея Васильевича в Железнодорожном районе реализовано множество инициатив в области благоустройства и восстановления зеленого каркаса. Большое внимание он уделял заботе о ветеранах, семьях участников СВО, сбору гуманитарной помощи для фронта, — добавил Александр Скрябин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.