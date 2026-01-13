В Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье

«Когда приблизились морозы, встал вопрос: куда дальше? Камбек отказывался идти в обычный социальный центр, говорил, что чувствует себя там неуютно. А на пустыре, где его заметили и проявили заботу, ему было безопасно… Тогда мы вместе начали искать для него место, где он мог бы пережить зиму в тепле и безопасности. И мы его нашли! Мы обратились в Центр социальной поддержки “Решение для тебя”. Коллеги, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сразу откликнулись и взяли Камбека к себе», — рассказала омбудсмен.