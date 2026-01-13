МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
За большие заслуги в развитии радио и в связи с 35-летием с начала вещания премьер-министр вручил премию коллективу радиовещательной компании «Радио России». Премию за особый вклад в развитие радиовещания на территориях новых субъектов РФ получили сотрудники «Радиоальянса». Шеф-редактора новостей «Радио Пурга» удостоили высокой оценке правительства за вклад в развитие средств массовой информации Чукотского автономного округа.
Лауреатами премии за сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и деструктивному влиянию на традиционные духовно-нравственные ценности стали заместитель главред «Российской газеты» Игорь Коц и работники журнала «Родина». Среди награжденных также коллектив редакции областной газеты «Рязанские ведомости», который реализовал проект «Военкоры», посвященный военным корреспондентам в годы Великой Отечественной войны.
Премией за вклад в укрепление международных отношений с Китаем отмечен главред телеканала «История». За вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков на традиционных российских культурных и исторических ценностях Мишустин вручил премию сотрудникам журнала «Сибирячок», а за вклад в развитие и популяризацию детской периодической печатной продукции на территории РФ и стран СНГ — генерального директора «ЮНИЛАЙНа». Кроме того, коллектив «ТВ Центра» получил премию за создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения. За создание проекта «Всё как есть» премию получил коллектив телеканала «ДОН 24» и гендиректор АО «Дон-медиа».
Высокой оценки правительства удостоился коллектив газеты «Вечерняя Москва» за создание и развитие на базе издания современного мультиформатного городского медиаресурса. Премию вручили пресс-секретарю Международного конкурса для русскоязычных СМИ и блогеров «Пером и Сердцем», а также работникам Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».