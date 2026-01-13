Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии

Премией за вклад в укрепление международных отношений с Китаем отмечен главред телеканала «История». За вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков на традиционных российских культурных и исторических ценностях Мишустин вручил премию сотрудникам журнала «Сибирячок», а за вклад в развитие и популяризацию детской периодической печатной продукции на территории РФ и стран СНГ — генерального директора «ЮНИЛАЙНа». Кроме того, коллектив «ТВ Центра» получил премию за создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения. За создание проекта «Всё как есть» премию получил коллектив телеканала «ДОН 24» и гендиректор АО «Дон-медиа».