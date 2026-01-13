Ричмонд
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати

Мишустин в День российской печати пожелал журналистам творческих удач.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати, пожелал творческих удач и новых достижений.

Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.

«Для вас всех 13 января — это общий профессиональный праздник. Именно в этот день более 320 лет назад вышел первый номер российской газеты “Ведомости” и отмечать эту дату стало хорошей традицией для всей прессы страны. Поэтому поздравляю вас, желаю творческих удач, новых достижений в вашей непростой профессии», — сказал Мишустин на церемонии вручения.