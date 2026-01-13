Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати

«Для вас всех 13 января — это общий профессиональный праздник. Именно в этот день более 320 лет назад вышел первый номер российской газеты “Ведомости” и отмечать эту дату стало хорошей традицией для всей прессы страны. Поэтому поздравляю вас, желаю творческих удач, новых достижений в вашей непростой профессии», — сказал Мишустин на церемонии вручения.