Белорусский врач-диетолог назвала хитрость, как обмануть организм со сладким

Белорусский врач-диетолог сказала, что сладкое после белка принесет меньше вреда организму.

Источник: Комсомольская правда

Известный белорусский врач-диетолог, телеведущая Светлана Кашицкая в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь-1» рассказала о лайфхаке, как не вызвать резкий скачок сахара в крови при желании полакомиться чем-то сладким.

По словам врача-диетолога, наш организм умная саморегулирующая система, но есть хитрости, как его можно обмануть и не дать, если съедаешь сладкое, резко подняться уровню сахара.

«Не ешьте сладкое на голодный желудок. А если вы сначала съедите белковую еду, например, три нежареных орешка, кусочек сыра, перепелиное или куриное яйцо, а потом сладкое, то белок не даст так подняться уровню сахара, и вы от этого меньше поправитесь», — отметила Светлана Кашицкая.

Кстати, белорусский врач-диетолог сказала, когда после праздников отложится вдвое меньше жира.

А еще белорусский эндокринолог сказала, что в первую очередь поможет пациентам с сахарным диабетом.

Кроме того, врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом.