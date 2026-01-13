Драма «Семь верст до рассвета» с Добронравовым впервые будет показана в Беларуси

В Беларуси за несколько месяцев до премьеры покажут новую российскую военную драму «Семь верст до рассвета», сообщил телеграм-канал «1 регион».
Предпремьерный показ новой российской военной драмы пройдет в Бресте 18 января.
Фильм представит творческая группа, в которую вошли заслуженная артистка России Мария Шукшина и гендиректор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.
Драма «Семь верст до рассвета» рассказывает о подвиге самого пожилого Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Ее первый кинопоказ состоится в брестском кинотеатре «Беларусь» в воскресенье, 18 января, в 14.30.
Тем временем глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение: «Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры».