Госдума утвердила план проведения «правительственных часов»

Госдума утвердила план проведения правчасов на весеннюю сессию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которое утверждает план проведения «правчасов» в период весенней сессии.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 12 января 2026 года. Его автором выступил комитет ГД по контролю. Комитет ранее рекомендовал принять проект постановления.

В документе отмечается, что «правчас» проводится в соответствии с порядком, утверждаемым Советом Государственной Думы.

Постановлением рекомендуется законодательным органам субъектов РФ принимать участие в проведении «правительственного часа» в Госдуме в режиме видео-конференц-связи.

Документ утверждает план проведения «правительственного часа» в период весенней сессии Госдумы 2026 года, согласно которому 11 февраля в палату парламента будет приглашен глава МИД РФ Сергей Лавров, 27 мая «правчас» пройдет с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а 24 июня Госдуму посетят вице-премьеры Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а также министр транспорта РФ Андрей Никитин.

