Госдума утвердила план проведения «правительственных часов»

Документ утверждает план проведения «правительственного часа» в период весенней сессии Госдумы 2026 года, согласно которому 11 февраля в палату парламента будет приглашен глава МИД РФ Сергей Лавров, 27 мая «правчас» пройдет с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а 24 июня Госдуму посетят вице-премьеры Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а также министр транспорта РФ Андрей Никитин.