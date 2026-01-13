В Петербурге запускают второй сезон зимней навигации с 15 января

Второй сезон зимней пассажирской навигации на судах на воздушной подушке стартует в Санкт-Петербурге с 15 января, перевозчик расширил маршруты и увеличил вместимость флота.
Судоходная компания «Нева тревел» объявила о начале второго сезона зимней навигации на судах на воздушной подушке. В пресс-службе перевозчика сообщили, что в новом сезоне пассажирам будут доступны более вместительные суда и дополнительные направления прогулок.
В рамках подготовки к навигации компания ввела в эксплуатацию два новых судна проекта «Спутник 20» под названиями «Вихрь-1» и «Вихрь-2». Каждое судно рассчитано на перевозку до 18 пассажиров, что в два раза превышает вместимость судов предыдущего поколения «Снежок».
В зимнем сезоне сохранится классический экскурсионный маршрут «Зимний Петербург с Невы» с отправлением от причалов у Троицкого моста и у Медного всадника.
Также суда начнут курсировать по новому направлению в акваторию Финского залива. Маршрут проходит по Малой Неве к общественному пространству «Флагшток». Во время водной прогулки пассажиры смогут увидеть «Лахта центр» и «Газпром арену».