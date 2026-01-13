В Петербурге запускают второй сезон зимней навигации с 15 января

В рамках подготовки к навигации компания ввела в эксплуатацию два новых судна проекта «Спутник 20» под названиями «Вихрь-1» и «Вихрь-2». Каждое судно рассчитано на перевозку до 18 пассажиров, что в два раза превышает вместимость судов предыдущего поколения «Снежок».