Мишустин вручил премии журналистам из Белгородской области.

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ журналистам из Белгородской области за мужество и освещение жизни в прифронтовой зоне.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
Коллектив журналистов из Белгородской области отмечен премией «за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории».
Мишустин вручил премию гендиректору белгородского издательского дома «Мир Белогорья» Елене Дацковской, главному редактору газеты «Белгородская правда» Елене Ховхун, корреспондентам этой газеты Анне Черкашиной и Елене Крижановской, дизайнеру-верстальщику издательского дома «Мир Белогорья» Ирине Белоус.