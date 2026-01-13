Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин вручил премии журналистам из Белгородской области

Мишустин вручил премии журналистам из Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ журналистам из Белгородской области за мужество и освещение жизни в прифронтовой зоне.

Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.

Коллектив журналистов из Белгородской области отмечен премией «за вклад в развитие региональной журналистики, мужество и профессионализм, реализацию проектов о людях, ежедневно выполняющих свой гражданский долг в прифронтовой территории».

Мишустин вручил премию гендиректору белгородского издательского дома «Мир Белогорья» Елене Дацковской, главному редактору газеты «Белгородская правда» Елене Ховхун, корреспондентам этой газеты Анне Черкашиной и Елене Крижановской, дизайнеру-верстальщику издательского дома «Мир Белогорья» Ирине Белоус.