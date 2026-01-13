Ричмонд
В 2026 году треть жителей Иркутска надеется на повышение в должности

Люди с высшим образованием чаще верят в свой карьерный рост.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году треть жителей Иркутска надеется на повышение по службе. Согласно исследованию сервиса по поиску работы «SuperJob», 32% работающих горожан ожидают повышения зарплаты или должности.

— Карьерные ожидания показывают заметные различия по признакам пола, возраста и образования. Так, 37% мужчин нацелены на продвижение по службе, тогда как среди женщин этот процент ниже — 26%, — уточнили в пресс-службе сервиса.

Молодежь настроена на позитив больше всех: почти половина сотрудников младше 35 лет надеется на повышение. Те, кому от 35 до 44, уже менее уверены — таких 32%. Интересно, что люди с высшим образованием чаще верят в свой карьерный рост, чем те, кто закончил колледж или техникум.

