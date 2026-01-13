Покупка омичами оборудования для утилизации шин отложена из-за китайского праздника

На несколько месяцев затягивается сделка омских предпринимателей, планирующих начать переработку в регионе старых автомобильных покрышек, из-за непредвиденных обстоятельств. Оказывается, в Китае, где омич планировали покупать оборудование, очень серьезно относятся к празднованию Нового года. По информации пресс-службы центра «Мой бизнес» Омской области, Первые контракты по результатам переговоров в 2025 году, ожидаются не ранее марта 2026 года, когда в Китае отметят Новый год.