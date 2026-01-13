Ричмонд
Покупка омичами оборудования для утилизации шин отложена из-за китайского праздника

Предприниматели из Омска договорились с китайцами о покупке оборудования для переработки старых покрышек, но сделка отложилось до марта — в Китае празднуют Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Предварительные договоренности омскими предпринимателями с китайской стороной были достигнуты в ходе бизнес-миссии в города Пекин и Циндао в конце 2025 года. Однако, первые контракты по результатам встречи ожидаются не ранее марта 2026 года, когда в Китае отметят Новый год.

На несколько месяцев затягивается сделка омских предпринимателей, планирующих начать переработку в регионе старых автомобильных покрышек, из-за непредвиденных обстоятельств. Оказывается, в Китае, где омич планировали покупать оборудование, очень серьезно относятся к празднованию Нового года. По информации пресс-службы центра «Мой бизнес» Омской области, Первые контракты по результатам переговоров в 2025 году, ожидаются не ранее марта 2026 года, когда в Китае отметят Новый год.