Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение

«Искренне поздравляю журналистов, редакторов, публицистов, корректоров с профессиональным праздником — Днём российской печати… Сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение. Благодаря вам миллионы людей получают актуальные новости, узнают о том, что происходит на линии соприкосновения, о самоотверженности наших защитников. Ваши статьи и репортажи опровергают ложную информацию, пресекают попытки переписать историю, манипулировать общественным мнением. Помогают каждому читателю и зрителю ориентироваться в новостном потоке», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.