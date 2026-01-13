Мишустин заявил, что сегодня журналистика приобретает особое значение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение.
День российской печати отмечается 13 января.
«Искренне поздравляю журналистов, редакторов, публицистов, корректоров с профессиональным праздником — Днём российской печати… Сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение. Благодаря вам миллионы людей получают актуальные новости, узнают о том, что происходит на линии соприкосновения, о самоотверженности наших защитников. Ваши статьи и репортажи опровергают ложную информацию, пресекают попытки переписать историю, манипулировать общественным мнением. Помогают каждому читателю и зрителю ориентироваться в новостном потоке», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.
За 35 лет со дня учреждения профессионального праздника отечественные средства массовой информации стали оперативными и доступными в мобильных устройствах в любой точке планеты, подчеркнул премьер. Ежедневно на разных языках мира выходят тысячи бумажных и онлайн-изданий.
Мишустин добавил, что авторитет и популярность российских СМИ — результат огромной работы их коллективов. Профессионалы высокого класса неизменно находятся в эпицентре главных событий, сохраняя верность своим принципам — правдивости, точности и объективности.
«Желаю вам успехов, новых проектов, творческих удач, крепкого здоровья и процветания. С праздником!» — заключил премьер.