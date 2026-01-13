Ричмонд
На теплоходе в порту Ростова нашли 13 тонн нелегального топлива

Теплоход с нелегальным топливом зашел в порт Ростова, нарушителей раскрыли во время проверки.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону, на теплоходе, обнаружили около 13 тонн нелегального топлива. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Судно прибыло из порта Бургас (Болгария). Во время проверки груза таможенники заметили несоответствие реального и заявленного по документам количества топлива. Горючего в емкостях оказалось больше, чем задекларировали изначально.

Старший механик корабля признался, что знал о нарушении и собирался продать все «неучтенное».

После этого в отношении капитана корабля и перевозчика завели административные дела (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Указанная статья закона предполагает назначение штрафа до двукратного размера стоимости товара, также в этом случае возможна конфискация.

